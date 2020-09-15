***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.09.2020 08:48
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875030
BIST
10:081.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.113
En Düşük
1.111
10:087,4827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:088,9016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0140
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:08472,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,04
|Açılış
|: 472,81
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:08
|CRFSA
|12,32
|2.319.043
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|679.480
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|LKMNH
|11,66
|10.967.290
|% -9,96
|
|FENER
|34,34
|12.309.861
|% -9,20
|
|RODRG
|3,50
|233.713
|% -8,62
|
|TSPOR
|5,10
|3.531.399
|% -6,93
|
|KRDMD
|3,14
|166.231.531
|% -0,32
|
|SISE
|6,44
|63.630.044
|% 0,16
|
|EKGYO
|1,86
|36.652.767
|% 1,64
|
|PETKM
|4,32
|24.015.921
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,47
|17.461.197
|% 1,38
|
|KRDMD
|3,14
|166.231.531
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,86
|36.652.767
|% 1,64
|
|SKBNK
|1,47
|17.461.197
|% 1,38
|
|SISE
|6,44
|63.630.044
|% 0,16
|
|CEMAS
|1,60
|14.953.334
|% 1,91
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4778
|7,4827
|% -0,02
|
|Euro
|8,8938
|8,9016
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,5986
|9,6468
|% 0,16
|
|Frank
|8,2259
|8,2754
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9900
|2,0000
|% 0,05
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|8,86
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,05
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-0,06
|