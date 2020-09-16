***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.09.2020 08:48
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875206
BIST
10:041.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,45
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.114
En Düşük
1.113
10:047,4984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4984
En Düşük
7,4788
10:048,8876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8930
En Düşük
8,8600
10:04472,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,15
|Açılış
|: 472,92
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
472,98
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:04
|VAKFN
|4,04
|2.496.831
|% 1.168,47
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|48.247.424
|% -9,99
|
|SODSN
|15,50
|107.601
|% -7,90
|
|CRDFA
|4,22
|9.302.989
|% -7,46
|
|FRIGO
|22,02
|160.262
|% -7,09
|
|PETKM
|4,42
|65.295.618
|% 0,45
|
|SASA
|16,59
|56.360.048
|% 1,97
|
|KRDMD
|3,11
|49.931.229
|% 0,00
|
|FENER
|30,64
|48.247.424
|% -9,99
|
|TUPRS
|81,50
|18.344.919
|% 0,06
|
|KRDMD
|3,11
|49.931.229
|% 0,00
|
|PETKM
|4,42
|65.295.618
|% 0,45
|
|IHLAS
|1,06
|10.049.432
|% 0,95
|
|ZOREN
|2,70
|15.759.241
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,82
|7.267.479
|% 0,55
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4951
|7,4984
|% 0,11
|
|Euro
|8,8833
|8,8876
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,6322
|9,6805
|% 0,05
|
|Frank
|8,2294
|8,2790
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9926
|2,0025
|% 0,06
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|7,92
|
|Altın Gr.
|472
|473
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,28
|41,28
|0,75
|