***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.09.2020 08:38
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875354
BIST
11:251.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:257,5431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0389
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5439
En Düşük
7,4825
11:258,9117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0442
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9123
En Düşük
8,8040
11:25470,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,16
|Açılış
|: 470,86
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:25
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|TDGYO
|6,69
|6.689.065
|% -9,47
|
|KRDMD
|3,13
|290.450.352
|% -1,26
|
|AVOD
|4,33
|263.693.662
|% 7,18
|
|PETKM
|4,35
|198.695.866
|% 0,00
|
|RTALB
|52,15
|184.349.334
|% 1,86
|
|SISE
|6,39
|161.119.001
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,08
|101.616.992
|% -0,92
|
|KRDMD
|3,13
|290.450.352
|% -1,26
|
|AVOD
|4,33
|263.693.662
|% 7,18
|
|SKBNK
|1,52
|77.253.389
|% 0,66
|
|DOHOL
|2,25
|109.532.512
|% 1,81
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5395
|7,5431
|% 0,52
|
|Euro
|8,9076
|8,9117
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,7350
|9,7838
|% 0,29
|
|Frank
|8,2459
|8,2956
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0041
|2,0141
|% 0,43
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-14,62
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,00
|42,00
|-0,22
|