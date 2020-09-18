***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.09.2020 08:55
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875536
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.111
En Düşük
1.100
18:057,5571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5571
En Düşük
7,5327
18:058,9630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0091
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9630
En Düşük
8,9268
18:05474,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,57
|Açılış
|: 474,30
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
474,72
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZMDC
|19,91
|4.180.600
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.661,10
|1.741.083
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.449.156
|% 10,00
|
|BALAT
|3,96
|5.481.911
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,34
|563.578
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|430.229
|% -10,00
|
|FENER
|28,86
|163.412.195
|% -9,98
|
|LKMNH
|10,82
|25.986.706
|% -9,98
|
|EGGUB
|113,60
|53.500.087
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|AVOD
|4,44
|546.683.499
|% 9,90
|
|SISE
|6,40
|535.066.323
|% 0,16
|
|GARAN
|6,69
|439.146.877
|% -0,30
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,55
|412.252.555
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,06
|201.993.486
|% -2,75
|
|HLGYO
|2,42
|366.032.817
|% 1,26
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5521
|7,5575
|% 0,14
|
|Euro
|8,9556
|8,9626
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,7604
|9,8094
|% 0,00
|
|Frank
|8,2802
|8,3301
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0075
|2,0175
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|9,31
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,59
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,02
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.09 ) 1, 237
-
17:58MERKO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 927 adet işlem
-
17:55KERVN
Yüzde 8.33 oranında artışla 0.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 689 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 826.00 milyon TL de
-
17:54TLMAN
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 748 adet işlem