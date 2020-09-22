***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.09.2020 08:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876085
BIST
12:161.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.094
En Düşük
1.085
12:167,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:168,9747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:16468,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,95
|Açılış
|: 468,53
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:14
|IDGYO
|6,27
|7.904.702
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|CRFSA
|19,82
|12.572.916
|% 9,99
|
|TLMAN
|31,26
|7.763.358
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|369.341
|% 9,99
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|IZMDC
|18,35
|295.380
|% -9,96
|
|TGSAS
|8,87
|20.251.597
|% -9,95
|
|SISE
|6,55
|729.266.119
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,21
|418.613.207
|% 0,94
|
|PETKM
|4,20
|284.337.475
|% 0,96
|
|TCELL
|14,90
|154.980.445
|% 1,43
|
|ISGYO
|1,75
|153.605.321
|% 3,55
|
|KRDMD
|3,21
|418.613.207
|% 0,94
|
|SISE
|6,55
|729.266.119
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,75
|153.605.321
|% 3,55
|
|EKGYO
|1,73
|126.113.278
|% 0,00
|
|PETKM
|4,20
|284.337.475
|% 0,96
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6420
|7,6467
|% 0,19
|
|Euro
|8,9704
|8,9846
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,7740
|9,8230
|% 0,20
|
|Frank
|8,3220
|8,3721
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0350
|2,0452
|% 0,29
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-8,51
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.103
|3.180
|15,04
|
|Yarım
|1.500
|1.538
|7,28
|
|Çeyrek
|752
|769
|3,64
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,11
|
|B. Petrol
|41,87
|41,87
|0,43
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:26MERKO
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 704 adet işlem
-
12:24OYLUM
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 240, 599 adet işlem
-
12:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, KOZAA
-
12:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 02 artarak (% 0.40 ) 999
-
12:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, OZRDN, SELGD, BASCM, BALAT, RODRG, UZERB, KERVN, ISBIR, GOODY