***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.09.2020 08:57
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876382
BIST
11:411.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,08
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
11:417,7102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 7,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
11:418,9944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0183
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
11:41459,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,53
|Açılış
|: 459,10
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler11:37
|HURGZ
|2,20
|7.548.123
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|20.390.904
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|ACSEL
|14,76
|6.459.737
|% 9,99
|
|AYCES
|113,40
|1.507.220
|% 9,99
|
|SONME
|16,74
|11.912.282
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|9.993.735
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|YONGA
|43,36
|1.871.461
|% -9,97
|
|SISE
|6,79
|530.425.368
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|517.935.700
|% -0,61
|
|ADESE
|2,36
|282.232.322
|% 2,16
|
|DOHOL
|2,38
|183.652.705
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,56
|175.212.901
|% 1,30
|
|KRDMD
|3,27
|517.935.700
|% -0,61
|
|ADESE
|2,36
|282.232.322
|% 2,16
|
|SKBNK
|1,56
|175.212.901
|% 1,30
|
|DOHOL
|2,38
|183.652.705
|% 3,03
|
|SISE
|6,79
|530.425.368
|% 0,00
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7030
|7,7102
|% 0,12
|
|Euro
|8,9827
|8,9928
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,7788
|9,8278
|% 0,03
|
|Frank
|8,2971
|8,3471
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0479
|2,0582
|% 0,00
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-9,90
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,13
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|5,49
|5,50
|-0,15
|
|B. Petrol
|41,44
|41,44
|-0,33
|