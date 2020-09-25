***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.09.2020 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876621
BIST
11:531.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 13,41
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
11:537,5679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0575
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
11:538,8262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0770
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
11:53455,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,96
|Açılış
|: 455,99
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler11:51
|MERKO
|9,02
|32.459.231
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.868.738
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|2.686.954
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|17.218.609
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|7.888.733
|% -9,90
|
|DAGI
|9,20
|385.701
|% -8,37
|
|GARAN
|7,32
|1.405.042.199
|% 4,42
|
|ASELS
|17,20
|537.083.091
|% 1,36
|
|AKBNK
|5,18
|362.689.563
|% 2,78
|
|ODAS
|2,68
|299.439.186
|% 2,29
|
|VAKBN
|4,22
|255.753.685
|% 1,93
|
|GARAN
|7,32
|1.405.042.199
|% 4,42
|
|ODAS
|2,68
|299.439.186
|% 2,29
|
|IHLGM
|1,49
|140.505.385
|% -3,87
|
|HURGZ
|2,12
|201.889.002
|% -3,64
|
|YKBNK
|2,16
|175.419.895
|% 2,37
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5642
|7,5690
|% -0,74
|
|Euro
|8,8142
|8,8213
|% -0,92
|
|Sterlin
|9,6423
|9,6906
|% -0,47
|
|Frank
|8,1413
|8,1904
|% -0,64
|
|Riyal
|2,0138
|2,0239
|% -0,64
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
Seans Raporu
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