***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.09.2020 08:57
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877120
BIST
11:471.122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
11:477,8530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0524
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7776
11:479,1762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0721
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1762
En Düşük
9,0696
11:47474,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,68
|Açılış
|: 474,94
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler11:45
|YAPRK
|53,35
|429.788
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.193.232
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.771.891
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,30
|374.180
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|568.768
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|602.435
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|AYCES
|85,00
|7.400.061
|% -7,51
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|SISE
|7,57
|1.786.351.401
|% -2,57
|
|GARAN
|7,01
|476.200.491
|% 0,29
|
|TRKCM
|4,91
|331.377.159
|% -3,73
|
|KRDMD
|3,32
|327.012.208
|% 2,47
|
|ODAS
|2,77
|312.526.540
|% 1,84
|
|SISE
|7,57
|1.786.351.401
|% -2,57
|
|ODAS
|2,77
|312.526.540
|% 1,84
|
|CEMAS
|1,70
|176.112.903
|% 3,03
|
|KRDMD
|3,32
|327.012.208
|% 2,47
|
|GARAN
|7,01
|476.200.491
|% 0,29
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8497
|7,8514
|% 0,65
|
|Euro
|9,1711
|9,1789
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,0790
|10,1296
|% 0,93
|
|Frank
|8,4645
|8,5155
|% 0,65
|
|Riyal
|2,0864
|2,0968
|% 0,56
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,85
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,02
|
|B. Petrol
|42,60
|42,60
|-0,27
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
12:01BALAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 922 adet işlem
-
12:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 37 kaybederek (% -0.03 ) 1, 256
-
12:00
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, ODAS, CEMAS
-
12:00
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KENT, ISKUR
-
12:00XU100
Endeks 1, 123 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 7, 045.00 milyon TL de