***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.10.2020 09:57
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 30.09.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 30 Eylül 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Ekim 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877611
BIST
10:271.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.149
10:277,6972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0241
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:279,0351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0211
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:27467,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,95
|Açılış
|: 467,97
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:27
|MERKO
|13,20
|37.878.224
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|762.930
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.582.118
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|KSTUR
|198,50
|50.221
|% -9,98
|
|SISE
|7,12
|423.479.452
|% -2,73
|
|ASELS
|19,60
|308.195.057
|% 1,45
|
|GARAN
|7,18
|243.720.215
|% 1,13
|
|GUBRF
|33,38
|124.039.940
|% 3,92
|
|KRDMD
|3,38
|106.015.593
|% -0,29
|
|SISE
|7,12
|423.479.452
|% -2,73
|
|GARAN
|7,18
|243.720.215
|% 1,13
|
|YKBNK
|2,15
|69.603.302
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,38
|106.015.593
|% -0,29
|
|ODAS
|2,82
|71.167.027
|% -0,70
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6915
|7,6972
|% -0,31
|
|Euro
|9,0261
|9,0351
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,9005
|9,9502
|% -0,26
|
|Frank
|8,3099
|8,3600
|% -0,25
|
|Riyal
|2,0393
|2,0495
|% -0,40
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|9,53
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|42,18
|42,18
|-0,12
|
Seans Raporu
10:27
daha fazla
-
10:42XU100
Endeks 1, 150 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 2, 892.00 milyon TL de
-
10:40FRIGO
Yüzde 5.06 oranında artışla 24.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 158 adet işlem
-
10:39MERKO
Yüzde 10.00 oranında artışla 13.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 872, 797 adet işlem
-
10:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, SISE, KRDMD
-
10:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, GARAN, BIMAS