***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.10.2020 07:38
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877878
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.155
En Düşük
1.143
18:057,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0320
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7780
En Düşük
7,7252
18:059,1201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0224
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1275
En Düşük
9,0459
18:05476,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,85
|Açılış
|: 476,50
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
476,70
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|13,20
|115.095.727
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.671.228
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|1.236.872
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,90
|3.920.709
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.678.314
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|2.071.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|MRSHL
|373,00
|4.092.183
|% -9,99
|
|JANTS
|192,80
|9.635.827
|% -9,99
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% -4,09
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|THYAO
|10,54
|1.178.812.109
|% 0,38
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|KRDMD
|3,41
|787.664.329
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,72
|330.697.560
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7699
|7,7780
|% 0,41
|
|Euro
|9,1079
|9,1201
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,9652
|10,0152
|% 0,19
|
|Frank
|8,4195
|8,4702
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0645
|2,0748
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|0,92
|
|Altın Gr.
|477
|477
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,58
|39,58
|-1,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051