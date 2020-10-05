***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.10.2020 08:12
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878145
BIST
12:301.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 10,53
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.156
En Düşük
1.151
12:307,7577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 7,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7840
En Düşük
7,7213
12:309,1220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0254
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1370
En Düşük
9,0574
12:30473,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 473,78
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
475,25
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:30
|TSGYO
|2,53
|7.498.796
|% 10,00
|
|CRFSA
|31,24
|82.305.264
|% 10,00
|
|VANGD
|8,36
|6.217.066
|% 10,00
|
|ALCAR
|157,30
|33.552.945
|% 10,00
|
|DOBUR
|22,00
|17.468
|% 10,00
|
|TKURU
|754,60
|460.306
|% -10,00
|
|COSMO
|8,37
|361.827
|% -10,00
|
|MERIT
|91,30
|346.757
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,00
|512.556
|% -9,91
|
|TACTR
|13,00
|650.221
|% -6,88
|
|SISE
|7,07
|436.150.462
|% 0,43
|
|KRDMD
|3,49
|413.107.873
|% 1,45
|
|GARAN
|7,16
|377.468.358
|% 0,70
|
|ASELS
|18,63
|338.507.659
|% 1,25
|
|POLHO
|3,32
|285.171.809
|% 4,08
|
|KRDMD
|3,49
|413.107.873
|% 1,45
|
|IHLAS
|1,07
|111.812.034
|% 0,94
|
|POLHO
|3,32
|285.171.809
|% 4,08
|
|GSDHO
|2,22
|188.113.487
|% 4,23
|
|ODAS
|2,96
|229.278.274
|% 1,37
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7540
|7,7577
|% 0,00
|
|Euro
|9,1141
|9,1220
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,0138
|10,0640
|% 0,07
|
|Frank
|8,4316
|8,4824
|% 0,45
|
|Riyal
|2,0615
|2,0718
|% -0,03
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|0,55
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.127
|3.175
|-12,00
|
|Tam
|3.116
|3.193
|-10,30
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-4,99
|
|Çeyrek
|755
|772
|-2,49
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,05
|
|B. Petrol
|40,16
|40,16
|0,89
|