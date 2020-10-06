***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.10.2020 08:12
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878377
BIST
18:051.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.161
En Düşük
1.151
18:057,7568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0078
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7677
En Düşük
7,7419
18:059,1508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1686
En Düşük
9,1224
18:05476,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,32
|Açılış
|: 476,43
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGCYO
|1,43
|596.518
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.911.301
|% 10,00
|
|FORMT
|4,40
|32.723.039
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|138.026.669
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.976,80
|1.917.773
|% 10,00
|
|YONGA
|39,60
|5.339.362
|% -10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.328.096
|% -10,00
|
|KAPLM
|17,51
|1.952.514
|% -9,88
|
|RODRG
|10,53
|5.774.316
|% -9,15
|
|AKFGY
|4,00
|20.442.533
|% -5,44
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|ASELS
|18,70
|882.611.715
|% 1,63
|
|GARAN
|7,18
|764.855.956
|% 0,98
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|THYAO
|10,68
|560.865.222
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,77
|349.248.173
|% 1,72
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|GSDHO
|2,24
|374.298.109
|% 5,16
|
|ODAS
|3,02
|432.657.005
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7494
|7,7563
|% -0,11
|
|Euro
|9,1355
|9,1507
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,0364
|10,0867
|% -0,13
|
|Frank
|8,4370
|8,4878
|% -0,17
|
|Riyal
|2,0601
|2,0704
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-1,31
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,53
|41,53
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 158 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 753.00 milyon TL de
-
17:59INFO
Yüzde 9.63 oranında artışla 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 171 adet işlem
-
17:58POLHO
Yüzde 4.39 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 350, 617 adet işlem
-
17:57RYSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 556, 895 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 605 adet işlem