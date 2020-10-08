***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.10.2020 09:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879609
BIST
11:511.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,04
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:517,9393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0575
|Açılış
|: 7,9360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:519,3526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0762
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:51482,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,13
|Açılış
|: 482,69
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:51
|PRZMA
|6,05
|18.287.227
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.365.375
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.771.673
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DNISI
|12,76
|1.233.331
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|422.554
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|15.569.447
|% -9,92
|
|KENT
|266,00
|4.535.808
|% -9,83
|
|SISE
|6,76
|712.643.362
|% 1,05
|
|ASELS
|18,11
|534.537.784
|% -2,42
|
|TKNSA
|9,35
|375.022.049
|% -4,00
|
|GARAN
|6,98
|363.893.471
|% -0,43
|
|ODAS
|3,20
|293.363.156
|% -0,93
|
|YGYO
|1,15
|129.338.302
|% 4,55
|
|SISE
|6,76
|712.643.362
|% 1,05
|
|ODAS
|3,20
|293.363.156
|% -0,93
|
|SKBNK
|1,69
|141.082.485
|% 0,60
|
|YYAPI
|1,31
|103.299.098
|% 4,80
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9319
|7,9393
|% 0,73
|
|Euro
|9,3404
|9,3526
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,2509
|10,3023
|% 0,94
|
|Frank
|8,6086
|8,6605
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1086
|2,1191
|% 0,62
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|4,34
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|37,00
|
|Tam
|3.177
|3.256
|35,44
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|17,14
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,57
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,48
|