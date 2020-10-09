***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.10.2020 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880350
BIST
13:191.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,22
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
13:197,9368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
13:199,3650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0145
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3703
En Düşük
9,3073
13:19488,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,61
|Açılış
|: 488,05
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler13:17
|IDEAS
|11,66
|4.992.426
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.217.524
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.412.077
|% 9,99
|
|MERIT
|82,55
|571.705
|% 9,99
|
|KLMSN
|17,41
|44.735.999
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.263.255
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|1.373.940
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|340.564
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.660.674
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.404.764
|% -9,99
|
|SISE
|6,88
|834.320.416
|% 1,33
|
|GARAN
|7,04
|481.845.057
|% 1,00
|
|KRDMD
|3,47
|360.967.867
|% 2,36
|
|KERVT
|7,17
|286.732.342
|% 9,30
|
|TUPRS
|82,45
|265.909.875
|% 0,73
|
|SISE
|6,88
|834.320.416
|% 1,33
|
|KRDMD
|3,47
|360.967.867
|% 2,36
|
|TSKB
|1,11
|115.652.068
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,76
|143.645.804
|% 0,57
|
|USAK
|2,23
|176.323.451
|% 6,19
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9323
|7,9364
|% -0,09
|
|Euro
|9,3575
|9,3652
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,2398
|10,2912
|% 0,01
|
|Frank
|8,6550
|8,7071
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1086
|2,1192
|% -0,07
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|19,92
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,86
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|40,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|34,15
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,52
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,10
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,36
|