***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.10.2020 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881002
BIST
18:051.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.169
18:057,8949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,8990
En Düşük
7,8718
18:059,3184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0147
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3353
En Düşük
9,2846
18:05486,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,37
|Açılış
|: 486,22
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TLMAN
|35,48
|2.045.599
|% 11,94
|
|AGHOL
|19,60
|29.459.437
|% 0,00
|
|BANVT
|25,60
|4.319.350
|% 0,00
|
|AYCES
|59,50
|26.394.758
|% 0,00
|
|ADESE
|2,56
|78.539.486
|% 0,00
|
|AGHOL
|19,60
|29.459.437
|% 0,00
|
|BANVT
|25,60
|4.319.350
|% 0,00
|
|AYCES
|59,50
|26.394.758
|% 0,00
|
|ADESE
|2,56
|78.539.486
|% 0,00
|
|AKENR
|2,43
|409.438.543
|% 0,00
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,00
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 0,00
|
|GARAN
|7,14
|1.157.476.343
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 0,00
|
|SISE
|6,90
|1.089.456.355
|% 0,00
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 0,00
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|543.734.689
|% 0,00
|
|TSKB
|1,13
|260.948.722
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8915
|7,8949
|% 0,08
|
|Euro
|9,3118
|9,3184
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,2715
|10,3230
|% -0,02
|
|Frank
|8,6472
|8,6993
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0988
|2,1093
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-5,61
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|0,36
|