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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

13.10.2020 09:00
GÜNCEL HABERLER



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881002


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.178
Değişim :  0,00% |  0,00
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TLMAN 35,48 2.045.599 % 11,94  
AGHOL 19,60 29.459.437 % 0,00  
BANVT 25,60 4.319.350 % 0,00  
AYCES 59,50 26.394.758 % 0,00  
ADESE 2,56 78.539.486 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8915 7,8949 % 0,08  
Euro 9,3118 9,3184 % -0,16  
Sterlin 10,2715 10,3230 % -0,02  
Frank 8,6472 8,6993 % 0,11  
Riyal 2,0988 2,1093 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.917 -5,61  
Altın Gr. 486 486 -1,37  
Cumhuriyet 3.224 3.272 2,00  
Tam 3.209 3.289 -3,43  
Yarım 1.551 1.591 -1,66  
Çeyrek 778 795 -0,83  
Gümüş.Ons 24,94 24,98 -0,13  
Gümüş Gr. 6,31 6,33 -0,04  
B. Petrol 42,08 42,08 0,36  
Seans Raporu 18:05
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