***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.10.2020 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881368
BIST
11:571.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,45
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
11:577,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0311
|Açılış
|: 7,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9502
En Düşük
7,9010
11:579,3290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0231
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
11:57485,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,76
|Açılış
|: 485,31
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,44
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler11:57
|ESEN
|12,43
|723.488
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.434.354
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.235.633
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|957.276
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.419.462
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.700.892
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,74
|498.448.711
|% -2,49
|
|SISE
|6,80
|434.748.537
|% 0,89
|
|GARAN
|7,12
|380.998.401
|% 0,42
|
|KRDMD
|3,63
|339.347.126
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|329.248.348
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,74
|498.448.711
|% -2,49
|
|EKGYO
|1,92
|329.248.348
|% 0,52
|
|TSKB
|1,19
|193.326.437
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,63
|339.347.126
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,15
|155.663.028
|% -0,92
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9482
|7,9502
|% 0,39
|
|Euro
|9,3250
|9,3290
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,2247
|10,2759
|% 0,12
|
|Frank
|8,6552
|8,7074
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1121
|2,1227
|% 0,35
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|7,55
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,67
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.197
|3.276
|20,63
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|9,98
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,15
|
Seans Raporu
11:57
daha fazla
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12:06XU100
Endeks 1, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 7, 402.00 milyon TL de
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12:06CEOEM
Yüzde 5.35 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 273, 776 adet işlem
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12:02CEOEM
Yüzde 5.65 oranında artışla 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 234, 455 adet işlem
-
12:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 2 artarak (% 0.58 ) 1, 075
-
12:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, BRKO, DOBUR, DARDL, DAGHL, OZRDN, SODSN, KLNMA, MERIT, POLTK