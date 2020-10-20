***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.10.2020 09:22
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882477
BIST
13:411.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,60
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
13:417,8950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0163
|Açılış
|: 7,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:419,3300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0545
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3300
En Düşük
9,2625
13:41483,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,75
|Açılış
|: 483,06
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:41
|AKSGY
|4,18
|76.311.208
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.391.221
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|9.148.237
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|239.903.641
|% 9,99
|
|KARTN
|930,40
|866.202
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.910.340
|% -9,98
|
|SISE
|6,93
|1.018.976.533
|% 1,02
|
|GARAN
|7,53
|879.889.703
|% 0,40
|
|SKBNK
|2,12
|581.102.897
|% 6,00
|
|ASELS
|18,26
|538.916.108
|% 0,88
|
|ISFIN
|4,19
|497.037.076
|% 3,46
|
|SKBNK
|2,12
|581.102.897
|% 6,00
|
|ALBRK
|1,79
|436.826.621
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,52
|458.371.116
|% 7,69
|
|SISE
|6,93
|1.018.976.533
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,35
|321.595.539
|% 1,73
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8925
|7,8950
|% 0,21
|
|Euro
|9,3207
|9,3300
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,1913
|10,2424
|% 0,23
|
|Frank
|8,6552
|8,7073
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0966
|2,1071
|% 0,16
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,06
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.190
|3.269
|-6,82
|
|Yarım
|1.542
|1.581
|-3,29
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,65
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,65
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|0,10
|