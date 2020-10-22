***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.10.2020 08:57
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882946
BIST
10:501.210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.208
10:507,7969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0158
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8278
En Düşük
7,7916
10:509,2518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0123
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2833
En Düşük
9,2446
10:50481,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,25
|Açılış
|: 481,24
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
484,03
En Düşük
479,85
BIST En Aktif Hisseler10:50
|KARTN
|1.125,70
|864.538
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|855.591
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|65.037.693
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|4.559.590
|% 9,98
|
|YAPRK
|45,42
|1.544.245
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,63
|209.183
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|552.094
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,68
|1.863.167
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|113.700.872
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|3.412.028
|% -9,96
|
|TSKB
|1,63
|395.051.971
|% -3,55
|
|SKBNK
|2,01
|220.739.852
|% 2,03
|
|GARAN
|7,47
|207.582.308
|% -0,80
|
|ESEN
|20,92
|185.631.205
|% 4,65
|
|DGKLB
|3,26
|158.565.531
|% 2,84
|
|TSKB
|1,63
|395.051.971
|% -3,55
|
|SKBNK
|2,01
|220.739.852
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,34
|124.883.124
|% -1,68
|
|DGKLB
|3,26
|158.565.531
|% 2,84
|
|GSDHO
|2,48
|107.747.223
|% -1,98
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7911
|7,7969
|% -0,20
|
|Euro
|9,2454
|9,2518
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,2112
|10,2624
|% -0,28
|
|Frank
|8,5743
|8,6259
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0734
|2,0838
|% -0,16
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-5,38
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,85
|41,85
|0,14
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:04ADESE
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 903, 148 adet işlem
-
11:03ULAS
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 769 adet işlem
-
11:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 06 kaybederek (% -0.23 ) 1, 334
-
11:02
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, TRKCM, SKBNK
-
11:02XU100
Endeks 1, 209 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 3, 747.00 milyon TL de