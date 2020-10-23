***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.10.2020 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883160
BIST
14:081.197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:087,9633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:089,4394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0479
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
14:08489,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,04
|Açılış
|: 489,03
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:08
|SANFM
|12,10
|9.518.135
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.573.084
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.314.047
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.909.942
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|6.892.267
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|2.311.154
|% -9,98
|
|TSKB
|1,73
|790.352.524
|% 0,00
|
|SISE
|6,87
|755.118.887
|% 0,44
|
|GARAN
|7,05
|697.674.744
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,49
|503.624.193
|% -1,97
|
|KATMR
|3,67
|411.027.164
|% -7,56
|
|TSKB
|1,73
|790.352.524
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|323.231.035
|% -2,11
|
|KRDMD
|3,49
|503.624.193
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,91
|271.732.184
|% -4,02
|
|IHLAS
|1,29
|157.446.803
|% 4,03
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9589
|7,9633
|% 0,32
|
|Euro
|9,4307
|9,4394
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,3728
|10,4249
|% 0,16
|
|Frank
|8,7673
|8,8201
|% 0,60
|
|Riyal
|2,1170
|2,1276
|% 0,32
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|7,30
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.281
|25,00
|
|Tam
|3.219
|3.298
|34,51
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|16,69
|
|Çeyrek
|780
|798
|8,35
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,35
|0,03
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|0,12
|