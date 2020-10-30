***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.10.2020 09:17
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884761
BIST
10:151.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,85
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
10:158,3356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0473
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3406
En Düşük
8,2678
10:159,7350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0541
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7457
En Düşük
9,6423
10:15500,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,49
|Açılış
|: 500,83
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
502,43
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler10:11
|KARTN
|1.812,80
|16.840.912
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|7.010.982
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|765.749
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|2.941.342
|% 9,98
|
|BURVA
|79,50
|757.874
|% 9,96
|
|POLTK
|360,00
|73.800
|% -10,00
|
|BASCM
|7,56
|10.372
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,19
|302.203
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|91.858
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|271.163
|% -9,98
|
|TSKB
|2,50
|402.257.031
|% 7,76
|
|SKBNK
|2,03
|193.425.721
|% 2,53
|
|ALBRK
|1,80
|80.892.878
|% 1,69
|
|SISE
|6,21
|69.499.637
|% -1,58
|
|ASELS
|17,00
|65.131.679
|% -2,30
|
|TSKB
|2,50
|402.257.031
|% 7,76
|
|SKBNK
|2,03
|193.425.721
|% 2,53
|
|ALBRK
|1,80
|80.892.878
|% 1,69
|
|IHLAS
|1,06
|18.378.149
|% -3,64
|
|ODAS
|2,99
|37.087.328
|% -2,29
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3318
|8,3369
|% 0,59
|
|Euro
|9,7296
|9,7374
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,7251
|10,7789
|% 0,47
|
|Frank
|9,0743
|9,1290
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2159
|2,2270
|% 0,66
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|501
|501
|3,27
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|