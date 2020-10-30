***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.10.2020 18:55
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 30.10.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 30 Ekim 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 4 Kasım 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885158
BIST
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
18:058,3792
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0909
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3833
En Düşük
8,2678
18:059,7661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0852
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
18:05504,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 7,54
|Açılış
|: 504,93
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3723
|8,3775
|% 1,08
|
|Euro
|9,7589
|9,7678
|% 0,90
|
|Sterlin
|10,7974
|10,8516
|% 1,15
|
|Frank
|9,1001
|9,1549
|% 1,05
|
|Riyal
|2,2250
|2,2362
|% 1,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|8,23
|
|Altın Gr.
|506
|506
|8,84
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,15
|
|B. Petrol
|37,62
|37,62
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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17:58XU050
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