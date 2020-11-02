***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.11.2020 09:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885278
BIST
13:231.142
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 30,00
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
13:238,3796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0340
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:239,7642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0932
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:23508,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,98
|Açılış
|: 508,27
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:23
|KARTN
|1.994,00
|8.797.528
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,60
|2.188.477.781
|% 1,96
|
|ASELS
|17,86
|877.051.977
|% 6,63
|
|THYAO
|9,87
|766.714.452
|% 9,42
|
|GARAN
|6,72
|686.787.356
|% 1,82
|
|SISE
|6,29
|611.900.142
|% 2,61
|
|TSKB
|2,60
|2.188.477.781
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,28
|580.664.559
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,75
|254.865.836
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,85
|236.208.003
|% 2,21
|
|GARAN
|6,72
|686.787.356
|% 1,82
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3752
|8,3796
|% 0,41
|
|Euro
|9,7526
|9,7642
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,7960
|10,8502
|% 0,20
|
|Frank
|9,0966
|9,1514
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2274
|2,2385
|% 0,39
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|8,30
|
|Altın Gr.
|509
|509
|4,67
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.358
|3.443
|27,33
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|13,22
|
|Çeyrek
|814
|833
|6,61
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,14
|
|B. Petrol
|37,28
|37,28
|-0,66
|