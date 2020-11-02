***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.11.2020 09:34
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 30.10.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 30 Ekim 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 4 Kasım 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885286
BIST
12:211.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 20,53
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.135
En Düşük
1.118
12:218,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0595
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
12:219,7956
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1246
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
12:21509,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,55
|Açılış
|: 509,84
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,16
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler12:21
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3997
|8,4051
|% 0,71
|
|Euro
|9,7856
|9,7956
|% 1,29
|
|Sterlin
|10,7792
|10,8332
|% 0,04
|
|Frank
|9,1123
|9,1672
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2322
|2,2434
|% 0,61
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|9,43
|
|Altın Gr.
|509
|509
|5,00
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|31,00
|
|Tam
|3.356
|3.440
|24,47
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|11,84
|
|Çeyrek
|813
|832
|5,91
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,13
|
|B. Petrol
|37,12
|37,12
|-0,82
|
Seans Raporu
12:21
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12:30XU100
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 25 artarak (% 1.82 ) 1, 019
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, BEYAZ, VANGD, BRKO, ACSEL, INVEO, TKNSA, EUKYO, EUYO, MSGYO
-
12:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : POLTK, DIRIT, ITTFH, EKIZ, DARDL, ATSYH, TACTR, UZERB, EMNIS, SNKRN