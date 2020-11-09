***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.11.2020 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886995
BIST
11:491.221
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 28,81
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:498,2611
En Yüksek
|Değişim
|: -3,03%
|| -0,2582
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:499,8123
En Yüksek
|Değişim
|: -3,10%
|| -0,3141
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:49519,99
En Yüksek
|Değişim
|: -2,77%
|| -14,83
|Açılış
|: 519,99
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:49
|MARTI
|2,64
|12.548.293
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|18.049.408
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.775.816
|% 9,98
|
|SKBNK
|1,51
|190.510.718
|% -16,11
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,32
|1.378.130.174
|% 4,87
|
|AKBNK
|5,24
|357.736.727
|% 4,38
|
|YKBNK
|2,41
|316.402.024
|% 3,43
|
|ODAS
|3,64
|315.399.821
|% 1,11
|
|PETKM
|4,37
|294.999.793
|% 1,86
|
|GARAN
|7,32
|1.378.130.174
|% 4,87
|
|YKBNK
|2,41
|316.402.024
|% 3,43
|
|SKBNK
|1,51
|190.510.718
|% -16,11
|
|TSKB
|2,20
|195.442.986
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,84
|159.624.876
|% 2,22
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2522
|8,2611
|% -3,03
|
|Euro
|9,7958
|9,8123
|% -3,10
|
|Sterlin
|10,8350
|10,8893
|% -3,01
|
|Frank
|9,1444
|9,1995
|% -3,00
|
|Riyal
|2,1980
|2,2090
|% -2,94
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|5,49
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-14,42
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,16
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|0,80
|