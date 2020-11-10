***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.11.2020 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887680
BIST
10:121.226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,41
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.228
En Düşük
1.219
10:128,2574
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,2049
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,3887
En Düşük
8,0372
10:129,7717
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 0,2564
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
9,9237
En Düşük
9,4898
10:12504,52
En Yüksek
|Değişim
|: 4,45%
|| 21,51
|Açılış
|: 504,52
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler10:12
|DIRIT
|3,63
|1.346.625
|% 10,00
|
|BMELK
|14,76
|467.184
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|875.259
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|6.463.737
|% 9,97
|
|EMNIS
|24,52
|227.766
|% 9,96
|
|AVHOL
|5,07
|292.189
|% -9,95
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|EUYO
|7,62
|1.161.471
|% -9,93
|
|KERVN
|0,86
|120.108
|% -9,47
|
|THYAO
|11,40
|624.394.485
|% 6,74
|
|GARAN
|7,34
|229.808.906
|% -1,87
|
|PGSUS
|51,65
|198.135.831
|% 6,32
|
|TCELL
|15,46
|182.909.601
|% -5,50
|
|TAVHL
|16,79
|143.207.154
|% 5,27
|
|THYAO
|11,40
|624.394.485
|% 6,74
|
|YKBNK
|2,41
|79.068.330
|% -2,43
|
|GARAN
|7,34
|229.808.906
|% -1,87
|
|ODAS
|3,52
|90.079.954
|% -1,40
|
|GSRAY
|4,05
|91.672.611
|% 5,74
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2460
|8,2574
|% 2,54
|
|Euro
|9,7474
|9,7717
|% 2,69
|
|Sterlin
|10,9395
|10,9944
|% 3,56
|
|Frank
|9,0691
|9,1238
|% 3,33
|
|Riyal
|2,2107
|2,2218
|% 3,26
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|20,97
|
|Altın Gr.
|506
|506
|22,62
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,22
|
|B. Petrol
|42,26
|42,26
|-0,14
|
Seans Raporu
10:12
daha fazla
-
10:22ISKUR
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 364, 500.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
-
10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, YKBNK, EREGL
-
10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TAVHL
-
10:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 04 kaybederek (% -0.91 ) 1, 097
-
10:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, MERIT, ARSAN, SNKRN, EMNIS, MARKA, BMELK, DIRIT, UZERB, YAPRK