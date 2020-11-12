***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.11.2020 08:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888023
BIST
11:051.288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
11:057,8410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0465
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,7873
11:059,2515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0627
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,1713
11:05472,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,58
|Açılış
|: 472,66
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler11:05
|BFREN
|1.145,80
|40.615.836
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|76.569.324
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|9.930.368
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.980.984
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,64
|2.609.796.406
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,90
|936.627.090
|% 3,57
|
|THYAO
|11,89
|774.191.366
|% 0,93
|
|AKBNK
|6,32
|773.303.623
|% 1,61
|
|KRDMD
|4,14
|767.434.260
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,90
|936.627.090
|% 3,57
|
|GARAN
|8,64
|2.609.796.406
|% 1,65
|
|KRDMD
|4,14
|767.434.260
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,93
|329.438.218
|% 1,58
|
|VAKBN
|4,88
|598.048.872
|% 2,09
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8322
|7,8410
|% 0,60
|
|Euro
|9,2324
|9,2515
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,3396
|10,3914
|% 0,71
|
|Frank
|8,5558
|8,6073
|% 1,07
|
|Riyal
|2,0911
|2,1016
|% 0,95
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|2,66
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,66
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,02
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|0,09
|