***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.11.2020 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889002
BIST
11:451.279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,39
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.281
En Düşük
1.264
11:457,7089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:459,1604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0226
|Açılış
|: 9,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:45467,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,05
|Açılış
|: 467,81
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:43
|LINK
|47,32
|5.202.844
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.310.216
|% 9,98
|
|DOAS
|31,60
|105.475.253
|% 9,95
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|5.265.106
|% -9,94
|
|GARAN
|8,74
|1.518.779.136
|% 3,80
|
|YKBNK
|2,81
|715.934.555
|% 5,24
|
|KRDMD
|4,37
|614.608.762
|% 4,55
|
|AKBNK
|6,21
|401.829.281
|% 3,67
|
|THYAO
|11,64
|291.558.342
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,81
|715.934.555
|% 5,24
|
|GARAN
|8,74
|1.518.779.136
|% 3,80
|
|KRDMD
|4,37
|614.608.762
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,91
|214.939.335
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|114.917.525
|% 2,05
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7053
|7,7088
|% 0,12
|
|Euro
|9,1547
|9,1597
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,2275
|10,2787
|% 0,53
|
|Frank
|8,4495
|8,5004
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0532
|2,0635
|% 0,32
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,65
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,11
|
|Cumhuriyet
|3.111
|3.158
|-19,00
|
|Tam
|3.097
|3.176
|-16,05
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-7,76
|
|Çeyrek
|751
|768
|-3,89
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,07
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,24
|
Seans Raporu
11:43
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11:57ARMDA
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11:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 36 artarak (% 1.79 ) 1, 157
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11:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, LINK, DOAS, MARKA, YESIL, ARTI
-
11:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, VAKKO, MARTI, UZERB, ATSYH, POLTK, TKURU