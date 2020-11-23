***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.11.2020 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889485
BIST
11:511.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 9,62
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.334
En Düşük
1.323
11:517,7917
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,1727
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
11:519,2535
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,2118
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
11:51468,06
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 9,20
|Açılış
|: 468,06
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler11:51
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.064.701
|% 9,98
|
|KLMSN
|20,62
|46.030.731
|% 9,97
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,19
|1.185.910.281
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,05
|948.717.486
|% 6,22
|
|GARAN
|9,31
|914.999.338
|% -1,48
|
|KRDMD
|4,89
|863.271.573
|% 1,66
|
|GUBRF
|50,25
|558.727.185
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,05
|948.717.486
|% 6,22
|
|KRDMD
|4,89
|863.271.573
|% 1,66
|
|SISE
|7,19
|1.185.910.281
|% 2,42
|
|ISGYO
|2,12
|222.993.764
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,04
|325.395.411
|% -1,62
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7854
|7,7917
|% 2,27
|
|Euro
|9,2457
|9,2535
|% 2,34
|
|Sterlin
|10,3597
|10,4117
|% 2,59
|
|Frank
|8,5046
|8,5559
|% 2,13
|
|Riyal
|2,0669
|2,0772
|% 2,04
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|-1,40
|
|Altın Gr.
|468
|468
|8,90
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.120
|3,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|52,43
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|25,37
|
|Çeyrek
|741
|758
|12,68
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,10
|
|B. Petrol
|46,08
|46,08
|1,01
|
Seans Raporu
11:51
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12:04XU100
Endeks 1, 334 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 11, 726.00 milyon TL de
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12:01MTRYO
Yüzde 9.79 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 008 adet işlem
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11:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GARAN, AKBNK
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11:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 73 artarak (% 0.56 ) 1, 206
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11:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, KERVN, SAFKR, CASA, PKENT, BMELK, ATEKS, ATLAS, IZTAR, HLGYO