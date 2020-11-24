***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.11.2020 14:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dayanak varlığının işlem gördüğü borsaların tatil olması sebebiyle aşağıda listesi verilen varantların işlem sıraları 26.11.2020 tarihinde tüm gün kapalı olacaktır.
Varant Kısa Kodları
Uzun Kod
Kapalı Olduğu Tarih
Kapalı Tüm Gün
CTIAK
COTTNC2202210013.00IYM0000001NA
26.11.2020
Tüm Gün
CTIAL
COTTNC2202210013.50IYM0000001NA
26.11.2020
Tüm Gün
CTIAM
COTTNC2202210014.00IYM0000001NA
26.11.2020
Tüm Gün
CTIRR
COTTNP2202210012.50IYM0000001NA
26.11.2020
Tüm Gün
CTIRS
COTTNP2202210012.00IYM0000001NA
26.11.2020
Tüm Gün
CTIRT
COTTNP2202210011.50IYM0000001NA
26.11.2020
Tüm Gün
CTIRU
COTTNP2202210011.00IYM0000001NA
26.11.2020
Tüm Gün
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889747
BIST
16:231.311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,85
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:237,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0878
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:239,4724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1344
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:23462,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,84
|Açılış
|: 462,79
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:23
|EGEEN
|1.712,70
|304.556.238
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|99.214.038
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,97
|22.399.944
|% 9,98
|
|AVGYO
|4,19
|50.718.118
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,01
|4.114.751.399
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,07
|2.790.146.953
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,94
|1.908.319.240
|% 0,00
|
|GUBRF
|46,26
|1.637.168.477
|% -7,94
|
|THYAO
|11,83
|1.357.294.061
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,07
|2.790.146.953
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,94
|1.908.319.240
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|4.114.751.399
|% -0,66
|
|TSKB
|2,55
|909.636.265
|% 7,14
|
|SKBNK
|1,50
|509.513.256
|% 1,35
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9692
|7,9751
|% 1,11
|
|Euro
|9,4630
|9,4724
|% 1,44
|
|Sterlin
|10,5970
|10,6502
|% 1,19
|
|Frank
|8,7007
|8,7531
|% 1,10
|
|Riyal
|2,1192
|2,1298
|% 1,07
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-30,73
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|-79,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|-90,66
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|-43,86
|
|Çeyrek
|744
|761
|-21,93
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|-0,08
|
|B. Petrol
|46,54
|46,54
|0,50
|