***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.11.2020 08:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889866
BIST
18:051.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
0
En Düşük
0
18:057,9689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0365
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0097
En Düşük
7,9598
18:059,4789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0455
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4681
18:05462,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,80
|Açılış
|: 462,41
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
462,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|MRGYO
|3,34
|29.084.317
|% 0,00
|
|PARSN
|22,20
|67.804.897
|% 0,00
|
|MAVI
|49,80
|87.124.503
|% 0,00
|
|ENJSA
|10,50
|91.448.319
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|MRGYO
|3,34
|29.084.317
|% 0,00
|
|PARSN
|22,20
|67.804.897
|% 0,00
|
|MAVI
|49,80
|87.124.503
|% 0,00
|
|ENJSA
|10,50
|91.448.319
|% 0,00
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|GUBRF
|45,72
|1.820.988.023
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 0,00
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|1.111.606.084
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,51
|652.118.465
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9587
|7,9689
|% -0,46
|
|Euro
|9,4638
|9,4789
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,6199
|10,6732
|% -0,41
|
|Frank
|8,7240
|8,7766
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1228
|2,1334
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-1,35
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|-96,22
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-46,55
|
|Çeyrek
|742
|759
|-23,27
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,03
|
|B. Petrol
|48,12
|48,12
|0,34
|