***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.11.2020 08:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890060
BIST
11:431.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:437,9099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0423
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8983
11:439,4363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0453
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:43461,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 461,96
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:43
|LOGO
|108,90
|61.317.682
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|EGPRO
|26,64
|49.422.453
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|TKNSA
|10,03
|27.932.236
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|KRDMD
|5,11
|900.781.376
|% -1,73
|
|THYAO
|12,15
|835.120.053
|% 1,33
|
|GARAN
|9,12
|553.722.776
|% 0,55
|
|ODAS
|3,70
|402.257.260
|% 1,65
|
|PGSUS
|63,25
|397.614.282
|% 3,35
|
|KRDMD
|5,11
|900.781.376
|% -1,73
|
|TSKB
|2,66
|319.187.853
|% -1,85
|
|ODAS
|3,70
|402.257.260
|% 1,65
|
|HLGYO
|3,38
|335.783.443
|% 7,64
|
|YKBNK
|3,01
|228.370.554
|% 0,00
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9055
|7,9099
|% -0,53
|
|Euro
|9,4309
|9,4363
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,5429
|10,5958
|% -0,72
|
|Frank
|8,6784
|8,7307
|% -0,52
|
|Riyal
|2,1036
|2,1142
|% -0,50
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|9,34
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|47,73
|47,73
|-0,80
|