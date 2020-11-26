***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.11.2020 10:11
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 25.11.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 25 Kasım 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 30 Kasım 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890089
BIST
11:461.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:467,9145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0377
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8983
11:469,4388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0428
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:46461,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 461,88
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:46
|LOGO
|108,90
|61.317.682
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|EGPRO
|26,64
|49.422.453
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|TKNSA
|10,03
|27.932.236
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|KRDMD
|5,11
|900.781.376
|% -1,73
|
|THYAO
|12,15
|835.120.053
|% 1,33
|
|GARAN
|9,12
|553.722.776
|% 0,55
|
|ODAS
|3,70
|402.257.260
|% 1,65
|
|PGSUS
|63,25
|397.614.282
|% 3,35
|
|KRDMD
|5,11
|900.781.376
|% -1,73
|
|TSKB
|2,66
|319.187.853
|% -1,85
|
|ODAS
|3,70
|402.257.260
|% 1,65
|
|HLGYO
|3,38
|335.783.443
|% 7,64
|
|YKBNK
|3,01
|228.370.554
|% 0,00
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9093
|7,9145
|% -0,47
|
|Euro
|9,4327
|9,4388
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,5429
|10,5958
|% -0,72
|
|Frank
|8,6784
|8,7307
|% -0,52
|
|Riyal
|2,1036
|2,1142
|% -0,50
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|8,82
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,44
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|47,65
|47,65
|-0,88
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
11:59RYSAS
Yüzde 5.80 oranında artışla 9.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 356, 345 adet işlem
-
11:58MRSHL
Yüzde 4.14 oranında artışla 344.90 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 677 adet işlem
-
11:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 05 artarak (% 0.41 ) 1, 477
-
11:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, TRKCM
-
11:57XU100
Endeks 1, 331 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 8, 526.00 milyon TL de