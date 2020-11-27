***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.11.2020 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890220
BIST
10:241.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.346
10:247,8047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0670
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,8884
En Düşük
7,8002
10:249,3109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0771
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,4121
En Düşük
9,3029
10:24454,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,54
|Açılış
|: 454,52
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
453,82
BIST En Aktif Hisseler10:24
|SAFKR
|13,87
|12.522.306
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|7.437.595
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|1.229.201
|% 9,95
|
|ORMA
|13,59
|122.582
|% 9,95
|
|FRIGO
|32,94
|1.216.244
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|29.204
|% -9,96
|
|IZTAR
|12,39
|673.966
|% -9,96
|
|SANFM
|12,30
|811.874
|% -9,96
|
|MARKA
|5,80
|2.443.731
|% -9,52
|
|POLTK
|350,10
|161.396
|% -8,69
|
|GARAN
|9,47
|575.384.847
|% 1,39
|
|GUBRF
|52,85
|241.872.542
|% 2,52
|
|EKGYO
|2,12
|240.841.569
|% 1,92
|
|THYAO
|12,14
|199.829.093
|% -0,49
|
|SELEC
|11,72
|157.613.874
|% 9,74
|
|EKGYO
|2,12
|240.841.569
|% 1,92
|
|GARAN
|9,47
|575.384.847
|% 1,39
|
|YKBNK
|3,10
|135.659.092
|% 0,98
|
|HLGYO
|3,58
|129.046.289
|% 3,77
|
|ZOREN
|2,81
|96.991.236
|% 0,36
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8004
|7,8047
|% -0,85
|
|Euro
|9,2996
|9,3109
|% -0,82
|
|Sterlin
|10,4192
|10,4714
|% -0,57
|
|Frank
|8,5956
|8,6474
|% -0,58
|
|Riyal
|2,0784
|2,0888
|% -0,65
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|0,03
|
|Altın Gr.
|454
|455
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,25
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,71
|47,71
|-0,08
|