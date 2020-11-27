***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.11.2020 12:51
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dayanak varlığının işlem gördüğü borsaların tatil olması sebebiyle aşağıda listesi verilen varantların işlem sıraları 27.11.2020 tarihinde tüm gün kapalı olacaktır.
Varant Kısa Kodları
Uzun Kod
Kapalı Olduğu Tarih
Kapalı Olduğu Süre
CTIAJ
COTTNC2202210012.50IYM0000001NA
27.11.2020
Tüm Gün
CTIAK
COTTNC2202210013.00IYM0000001NA
27.11.2020
Tüm Gün
CTIAL
COTTNC2202210013.50IYM0000001NA
27.11.2020
Tüm Gün
CTIAM
COTTNC2202210014.00IYM0000001NA
27.11.2020
Tüm Gün
CTIRR
COTTNP2202210012.50IYM0000001NA
27.11.2020
Tüm Gün
CTIRS
COTTNP2202210012.00IYM0000001NA
27.11.2020
Tüm Gün
CTIRT
COTTNP2202210011.50IYM0000001NA
27.11.2020
Tüm Gün
CTIRU
COTTNP2202210011.00IYM0000001NA
27.11.2020
Tüm Gün
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890279
BIST
16:571.335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -7,34
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.334
16:577,8392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0325
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
16:579,3672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0208
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
16:57448,14
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -9,91
|Açılış
|: 448,14
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,71
BIST En Aktif Hisseler16:57
|AKCNS
|15,18
|48.628.900
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|15.835.294
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.442.675
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|TDGYO
|13,59
|17.789.789
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,18
|2.690.697.523
|% 4,81
|
|GARAN
|9,31
|2.541.611.170
|% -0,32
|
|KRDMD
|5,19
|1.577.643.059
|% 0,19
|
|PETKM
|4,22
|1.405.219.679
|% 2,18
|
|GUBRF
|51,15
|1.148.213.372
|% -0,78
|
|EKGYO
|2,18
|2.690.697.523
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,30
|443.623.045
|% 2,36
|
|PETKM
|4,22
|1.405.219.679
|% 2,18
|
|KRDMD
|5,19
|1.577.643.059
|% 0,19
|
|GARAN
|9,31
|2.541.611.170
|% -0,32
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8355
|7,8392
|% -0,41
|
|Euro
|9,3563
|9,3672
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,4256
|10,4779
|% -0,51
|
|Frank
|8,6127
|8,6646
|% -0,39
|
|Riyal
|2,0847
|2,0951
|% -0,35
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-33,14
|
|Altın Gr.
|448
|449
|-9,52
|
|Cumhuriyet
|2.991
|3.036
|-66,00
|
|Tam
|2.969
|3.048
|-72,02
|
|Yarım
|1.435
|1.474
|-34,84
|
|Çeyrek
|720
|737
|-17,42
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|5,64
|5,65
|-0,25
|
|B. Petrol
|48,13
|48,13
|0,34
|