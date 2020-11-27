***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDayanak varlığının işlem gördüğü borsaların tatil olması sebebiyle aşağıda listesi verilen varantların işlem sıraları 27.11.2020 tarihinde tüm gün kapalı olacaktır.Varant Kısa KodlarıUzun KodKapalı Olduğu TarihKapalı Olduğu SüreCTIAJCOTTNC2202210012.50IYM0000001NA27.11.2020Tüm GünCTIAKCOTTNC2202210013.00IYM0000001NA27.11.2020Tüm GünCTIALCOTTNC2202210013.50IYM0000001NA27.11.2020Tüm GünCTIAMCOTTNC2202210014.00IYM0000001NA27.11.2020Tüm GünCTIRRCOTTNP2202210012.50IYM0000001NA27.11.2020Tüm GünCTIRSCOTTNP2202210012.00IYM0000001NA27.11.2020Tüm GünCTIRTCOTTNP2202210011.50IYM0000001NA27.11.2020Tüm GünCTIRUCOTTNP2202210011.00IYM0000001NA27.11.2020Tüm Günhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890279BIST