***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.11.2020 09:08
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890431
BIST
10:281.311
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -18,11
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
10:287,8406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
10:289,3859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0343
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
10:28448,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,30
|Açılış
|: 448,30
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler10:26
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|103.476.926
|% 9,97
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|SAFKR
|15,24
|22.170.842
|% 9,88
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|YESIL
|71,30
|4.673.257
|% -7,70
|
|TSKB
|2,24
|160.632.784
|% -7,05
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|GARAN
|9,03
|269.861.802
|% -1,63
|
|EKGYO
|2,15
|224.193.048
|% -0,92
|
|PETKM
|4,20
|208.215.836
|% -0,71
|
|KRDMD
|5,12
|207.955.004
|% -0,78
|
|SISE
|6,72
|161.373.329
|% -2,33
|
|EKGYO
|2,15
|224.193.048
|% -0,92
|
|TSKB
|2,24
|160.632.784
|% -7,05
|
|TEKTU
|2,00
|120.406.316
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,92
|146.915.216
|% -2,34
|
|ITTFH
|2,31
|118.451.019
|% -2,12
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8340
|7,8407
|% 0,35
|
|Euro
|9,3756
|9,3873
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,4142
|10,4664
|% 0,55
|
|Frank
|8,6281
|8,6801
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0796
|2,0900
|% 0,12
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-9,62
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,25
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,10
|
|B. Petrol
|47,39
|47,39
|-0,86
|