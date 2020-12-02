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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

02.12.2020 16:29



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 226 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 03.12.2020 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890966


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TKNSA 14,67 486.643.132 % 9,97  
CASA 95,45 823.065 % 9,97  
AYES 12,46 829.034 % 9,97  
NUHCM 48,56 102.370.117 % 9,96  
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Altın Gr. 458 458 0,90  
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Tam 3.025 3.102 2,67  
Yarım 1.462 1.500 1,29  
Çeyrek 733 750 0,64  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 -0,28  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 -0,06  
B. Petrol 47,37 47,37 -0,05  
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