***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.12.2020 16:29
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 226 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 03.12.2020 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890966
BIST
17:001.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:007,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:009,4583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:00457,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,88
|Açılış
|: 457,71
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:00
|NIBAS
|77,75
|8.962.216
|% 9,97
|
|TKNSA
|14,67
|486.643.132
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.370.117
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|7.970.225
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,21
|17.388.715
|% -5,56
|
|THYAO
|12,38
|3.937.019.129
|% -0,96
|
|GARAN
|9,25
|2.257.716.261
|% 0,22
|
|PGSUS
|64,25
|1.420.919.283
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,97
|1.266.384.814
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.142.773
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.142.773
|% 0,00
|
|THYAO
|12,38
|3.937.019.129
|% -0,96
|
|YKBNK
|2,95
|813.472.420
|% -1,34
|
|PETKM
|4,26
|1.099.254.317
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,97
|1.266.384.814
|% 0,61
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8294
|7,8337
|% 0,03
|
|Euro
|9,4529
|9,4583
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,4041
|10,4563
|% -0,72
|
|Frank
|8,7172
|8,7697
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0856
|2,0960
|% 0,20
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|4,08
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.093
|10,00
|
|Tam
|3.025
|3.102
|2,67
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|1,29
|
|Çeyrek
|733
|750
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,06
|
|B. Petrol
|47,37
|47,37
|-0,05
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
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17:07ATEKS
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 25.62 lira fiyatla işlem gören hissede 368, 968 adet işlem
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17:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, GUBRF, YKBNK
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17:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 89 kaybederek (% -0.33 ) 1, 191
-
17:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, TKNSA, SNKRN, CASA, KERVN, RYGYO, NUHCM, UFUK, BJKAS, SELEC
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17:06
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