***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.12.2020 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891995
BIST
10:231.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,19
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.342
En Düşük
1.332
10:237,8208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0111
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8478
En Düşük
7,7943
10:239,4766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0174
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5159
En Düşük
9,4355
10:23468,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,74
|Açılış
|: 468,85
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler10:23
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SNPAM
|21,02
|3.461.020
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|10.915.663
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|103.155.246
|% 9,92
|
|SNKRN
|7,79
|1.504.981
|% 9,87
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|NIBAS
|75,50
|2.049.858
|% -7,36
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|BANVT
|38,00
|1.749.200
|% -5,89
|
|PETKM
|5,04
|873.314.645
|% -1,18
|
|KRDMD
|5,25
|416.351.002
|% 3,14
|
|TSKB
|1,87
|221.868.137
|% 3,31
|
|SELEC
|17,68
|157.700.598
|% 7,09
|
|EREGL
|12,82
|145.397.179
|% 4,82
|
|PETKM
|5,04
|873.314.645
|% -1,18
|
|TSKB
|1,87
|221.868.137
|% 3,31
|
|KRDMD
|5,25
|416.351.002
|% 3,14
|
|YYAPI
|1,61
|57.134.661
|% 5,92
|
|DOHOL
|2,92
|100.274.176
|% -0,34
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8172
|7,8208
|% 0,14
|
|Euro
|9,4714
|9,4766
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,3861
|10,4382
|% -0,31
|
|Frank
|8,7282
|8,7808
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0759
|2,0864
|% 0,01
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|3,58
|
|Altın Gr.
|468
|469
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|48,21
|48,21
|-0,58
|
Seans Raporu
10:23
daha fazla
-
10:36KRVGD
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.97 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 618, 125 adet işlem
-
10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 78 artarak (% 0.94 ) 1, 481
-
10:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, TRKCM, TSKB
-
10:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, TRKCM, SODA
-
10:35XU100
Endeks 1, 340 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 3, 564.00 milyon TL de