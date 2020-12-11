***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.12.2020 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892718
BIST
10:201.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,45
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.357
En Düşük
1.349
10:207,9373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0470
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9394
En Düşük
7,8772
10:209,6445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0526
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6525
En Düşük
9,5637
10:20467,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,57
|Açılış
|: 467,40
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:18
|DITAS
|38,72
|4.240.343
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|17.711.651
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.219.809
|% 9,95
|
|SILVR
|7,93
|24.277.785
|% 9,83
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|SELEC
|15,20
|7.121.441
|% -7,43
|
|ADESE
|2,62
|3.121.616
|% -6,43
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|PKENT
|923,40
|322.157
|% -5,96
|
|SISE
|7,19
|444.039.562
|% 0,42
|
|GARAN
|9,48
|262.794.542
|% -0,21
|
|ODAS
|3,77
|211.912.472
|% -2,84
|
|PETKM
|4,82
|179.509.203
|% 2,12
|
|ASELS
|17,35
|138.729.524
|% -1,59
|
|SISE
|7,19
|444.039.562
|% 0,42
|
|ODAS
|3,77
|211.912.472
|% -2,84
|
|TSKB
|1,82
|86.906.359
|% -0,55
|
|SKBNK
|1,42
|64.397.919
|% -0,70
|
|ALBRK
|1,81
|77.914.145
|% 0,56
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9334
|7,9386
|% 0,61
|
|Euro
|9,6411
|9,6468
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,5275
|10,5803
|% 0,61
|
|Frank
|8,9127
|8,9664
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1070
|2,1175
|% 0,43
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|0,92
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,43
|50,43
|0,18
|