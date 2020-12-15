***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.12.2020 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893138
BIST
18:051.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.395
En Düşük
1.378
18:057,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,8683
En Düşük
7,8417
18:059,5651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0224
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,5716
En Düşük
9,5299
18:05465,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,51
|Açılış
|: 465,25
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
465,41
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|14,85
|529.726.123
|% 10,00
|
|VERTU
|10,67
|28.468.055
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.491.979
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,71
|733.283
|% 9,99
|
|UZERB
|46,46
|599.055
|% 9,99
|
|GEDZA
|25,20
|78.129.138
|% -10,00
|
|SNPAM
|24,30
|11.121.839
|% -10,00
|
|SEYKM
|25,08
|15.082.109
|% -9,98
|
|BERA
|19,66
|220.652.006
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|4.408.001
|% -9,98
|
|GARAN
|9,66
|2.328.408.895
|% 1,36
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|THYAO
|12,55
|1.997.852.856
|% 1,13
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|ODAS
|4,01
|1.565.077.566
|% 9,86
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,06
|1.049.703.801
|% 2,00
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8570
|7,8679
|% 0,22
|
|Euro
|9,5509
|9,5651
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,4590
|10,5114
|% 0,24
|
|Frank
|8,8334
|8,8866
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0898
|2,1003
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|10,03
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,51
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,11
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|50,02
|50,02
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TUPRS, YKBNK
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 96 artarak (% 1.37 ) 1, 253
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, OZKGY, SELEC, MZHLD, OZKGY, YAPRK, SELGD, VERTU, SNKRN, EPLAS
-
17:59
POLTK, NIBAS, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ISATR, SUMAS, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında