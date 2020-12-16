***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.12.2020 08:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893297
BIST
11:451.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,89
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:457,7999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0363
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:459,5262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:45466,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,68
|Açılış
|: 466,64
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:45
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.682.636
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,64
|10.135.041
|% -9,94
|
|IZMDC
|11,60
|85.270.278
|% -8,16
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,79
|872.879.891
|% 1,45
|
|SISE
|7,35
|846.310.533
|% 0,27
|
|TUPRS
|110,20
|573.755.119
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,14
|527.447.463
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|425.144.854
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,14
|527.447.463
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|301.871.913
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,63
|368.093.212
|% 6,48
|
|SISE
|7,35
|846.310.533
|% 0,27
|
|ODAS
|4,04
|425.144.854
|% 0,75
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7936
|7,7999
|% -0,46
|
|Euro
|9,5202
|9,5262
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,4984
|10,5511
|% -0,07
|
|Frank
|8,7960
|8,8490
|% -0,23
|
|Riyal
|2,0731
|2,0835
|% -0,45
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,39
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|15,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,40
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,61
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,99
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|50,72
|50,72
|-0,04
|