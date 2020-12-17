***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.12.2020 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893584
BIST
11:431.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,38
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.400
11:437,7620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0406
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
11:439,5107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4807
11:43469,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,24
|Açılış
|: 469,08
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler11:43
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|125.748.171
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|TMSN
|15,62
|260.495.792
|% 8,62
|
|IDGYO
|8,20
|8.392.619
|% 7,89
|
|NIBAS
|75,65
|11.916.337
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|RAYSG
|22,28
|5.292.306
|% -9,80
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,81
|670.650.554
|% 0,93
|
|THYAO
|12,94
|639.315.496
|% 1,97
|
|PGSUS
|70,95
|569.955.817
|% 4,34
|
|ISGYO
|2,39
|440.736.582
|% 0,42
|
|SISE
|7,21
|435.573.722
|% 1,12
|
|ISGYO
|2,39
|440.736.582
|% 0,42
|
|KLGYO
|2,80
|279.785.023
|% 3,32
|
|ODAS
|4,02
|351.150.899
|% -0,99
|
|ALBRK
|2,00
|151.468.384
|% 3,09
|
|ISFIN
|3,92
|276.559.285
|% 0,77
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7575
|7,7620
|% -0,52
|
|Euro
|9,5053
|9,5107
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,4951
|10,5477
|% -0,04
|
|Frank
|8,7412
|8,7938
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0611
|2,0715
|% -0,63
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|15,81
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|18,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,71
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,76
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,78
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,04
|
|B. Petrol
|51,73
|51,73
|0,66
|