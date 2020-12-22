***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.12.2020 09:25
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894160
BIST
13:481.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 19,92
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.405
En Düşük
1.392
13:487,6216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0196
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
13:489,3220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0293
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
13:48459,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,82
|Açılış
|: 459,09
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,63
BIST En Aktif Hisseler13:48
|DOCO
|535,80
|122.936.281
|% 10,00
|
|CLEBI
|143,00
|97.358.262
|% 10,00
|
|BOSSA
|16,94
|19.511.756
|% 10,00
|
|ATSYH
|5,62
|320.947
|% 9,98
|
|EMNIS
|31,08
|544.118
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,14
|431.615.390
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|493.160
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|313.958
|% -10,00
|
|RAYSG
|16,45
|20.810.795
|% -8,71
|
|KARTN
|2.489,60
|289.532.358
|% -8,00
|
|GARAN
|9,95
|1.036.703.787
|% 1,84
|
|THYAO
|12,54
|965.350.337
|% 2,62
|
|ODAS
|4,12
|656.710.999
|% 0,24
|
|TSKB
|1,86
|573.015.385
|% -2,11
|
|OTKAR
|292,30
|545.787.996
|% 2,13
|
|TSKB
|1,86
|573.015.385
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,15
|353.250.249
|% 1,90
|
|ODAS
|4,12
|656.710.999
|% 0,24
|
|ALBRK
|2,08
|240.517.552
|% 1,46
|
|PETKM
|4,85
|523.562.627
|% 2,32
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6183
|7,6216
|% -0,26
|
|Euro
|9,3159
|9,3220
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,1760
|10,2271
|% -0,69
|
|Frank
|8,5662
|8,6178
|% -0,31
|
|Riyal
|2,0251
|2,0352
|% -0,26
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-2,75
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-39,00
|
|Tam
|3.029
|3.105
|-40,65
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-19,67
|
|Çeyrek
|734
|751
|-9,83
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,44
|50,44
|-0,47
|