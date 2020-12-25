***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.12.2020 09:13
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894853
BIST
10:461.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.435
En Düşük
1.429
10:467,5879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0256
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,5937
En Düşük
7,5602
10:469,2436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,2581
En Düşük
9,2218
10:46458,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,14
|Açılış
|: 458,50
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
458,81
En Düşük
457,09
BIST En Aktif Hisseler10:46
|KARTN
|94,05
|29.384.430
|% 10,01
|
|LINK
|61,60
|18.120.527
|% 10,00
|
|BALAT
|8,03
|112.420
|% 10,00
|
|TKURU
|209,00
|58.938
|% 10,00
|
|DARDL
|35,24
|1.725.456
|% 9,99
|
|BRYAT
|558,30
|39.098.615
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|86.859.751
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,52
|636.430
|% -9,97
|
|KAPLM
|27,04
|126.304
|% -8,96
|
|ALCAR
|339,60
|67.919.286
|% -8,22
|
|GUBRF
|65,35
|703.928.414
|% 4,64
|
|KOZAL
|92,75
|568.298.071
|% 1,48
|
|KOZAA
|15,68
|350.132.506
|% -0,51
|
|SISE
|7,23
|312.338.173
|% 0,98
|
|ECILC
|8,33
|262.190.249
|% 5,04
|
|SISE
|7,23
|312.338.173
|% 0,98
|
|ODAS
|3,92
|142.749.343
|% -1,01
|
|TSKB
|1,84
|62.327.626
|% -0,54
|
|ECILC
|8,33
|262.190.249
|% 5,04
|
|SKBNK
|1,50
|46.643.702
|% 0,00
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5804
|7,5879
|% 0,34
|
|Euro
|9,2400
|9,2436
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2561
|10,3076
|% 0,45
|
|Frank
|8,4910
|8,5421
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0147
|2,0248
|% 0,22
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|
Seans Raporu
10:46
daha fazla
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10:58XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 5, 124.00 milyon TL de
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10:57GUBRF
Yüzde 4.64 oranında artışla 65.35 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 838, 478 adet işlem
-
10:56KONYA
Yüzde 5.02 oranında artışla 1, 139.50 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 851 adet işlem
-
10:55SELGD
Yüzde 6.16 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 497 adet işlem
-
10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KOZAA, TSKB