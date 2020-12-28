***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.12.2020 08:56
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895063
BIST
11:441.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 12,10
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.441
En Düşük
1.432
11:447,4971
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0892
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4889
11:449,1782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0638
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1612
11:44453,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -4,87
|Açılış
|: 453,72
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
453,72
BIST En Aktif Hisseler11:44
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,98
|192.868
|% 10,00
|
|VESBE
|40,58
|57.655.110
|% 9,97
|
|SNKRN
|19,75
|1.680.152
|% 9,97
|
|BRYAT
|509,20
|236.210.345
|% -8,79
|
|INVEO
|44,40
|27.031.618
|% -5,77
|
|EMKEL
|6,27
|8.304.608
|% -5,14
|
|SANKO
|9,77
|5.965.417
|% -4,59
|
|NIBAS
|63,00
|5.828.932
|% -4,55
|
|SISE
|7,31
|840.510.544
|% 1,67
|
|GUBRF
|64,95
|678.174.379
|% 1,48
|
|BRSAN
|29,28
|374.688.593
|% -3,37
|
|KOZAL
|93,60
|296.757.432
|% -1,16
|
|ODAS
|3,94
|266.722.496
|% 1,29
|
|SISE
|7,31
|840.510.544
|% 1,67
|
|ODAS
|3,94
|266.722.496
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,17
|141.238.418
|% 1,40
|
|ZOREN
|2,70
|118.198.026
|% 1,89
|
|TSKB
|1,83
|78.267.171
|% 0,00
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4886
|7,4971
|% -1,18
|
|Euro
|9,1639
|9,1782
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,1425
|10,1934
|% -1,03
|
|Frank
|8,4025
|8,4531
|% -0,94
|
|Riyal
|1,9920
|2,0020
|% -1,17
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|5,12
|
|Altın Gr.
|454
|455
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|51,51
|51,51
|0,17
|