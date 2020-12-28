***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.12.2020 17:40
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 226 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 29.12.2020 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895229
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,26
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
18:057,4205
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -0,1658
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4047
18:059,0765
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -0,1655
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,0401
18:05448,54
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -10,05
|Açılış
|: 448,54
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.728.829
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|1.458.211
|% 10,00
|
|UZERB
|51,70
|1.071.154
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRKSN
|8,93
|8.226.068
|% -7,08
|
|CRFSA
|71,80
|19.213.033
|% -6,81
|
|NIBAS
|61,80
|22.298.557
|% -6,36
|
|ROYAL
|3,55
|1.462.521
|% -6,33
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.946.497
|% 0,53
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|TURSG
|6,66
|510.438.400
|% 4,06
|
|TKFEN
|16,86
|436.914.384
|% 1,02
|
|VAKBN
|4,63
|292.405.034
|% 0,22
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,16
|223.309.435
|% 0,93
|
|TURSG
|6,66
|510.438.400
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,63
|292.405.034
|% 0,22
|
|ALBRK
|1,98
|91.597.606
|% -1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4092
|7,4205
|% -2,19
|
|Euro
|9,0504
|9,0765
|% -1,79
|
|Sterlin
|9,9389
|9,9887
|% -3,02
|
|Frank
|8,3039
|8,3539
|% -2,10
|
|Riyal
|1,9699
|1,9798
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,12
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-8,98
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,02
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,03
|