***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.12.2020 12:07
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAX Endeksi varantlarının dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsa 31.12.2020 tarihinde kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde işleme kapalı olacaklardır. İşleme kapalı olacak varantlara ve kapalı olacakları tarihlere Ek'te ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895372
BIST
12:081.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.441
12:087,4142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0240
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
12:089,0736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0210
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
12:08447,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,23
|Açılış
|: 447,61
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler12:08
|ARZUM
|24,86
|22.161.720
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|58.834.568
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|4.011.689
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|18.151.215
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,50
|9.342.180
|% -8,14
|
|NIBAS
|56,95
|6.790.224
|% -7,85
|
|BRYAT
|467,80
|127.161.694
|% -6,91
|
|LINK
|60,05
|14.416.174
|% -6,10
|
|GUBRF
|73,75
|1.150.135.744
|% 4,76
|
|THYAO
|13,02
|915.859.042
|% 3,17
|
|SASA
|20,72
|598.574.867
|% 6,37
|
|KARTN
|103,10
|533.629.131
|% -0,29
|
|KARSN
|3,29
|494.872.786
|% 4,78
|
|KARSN
|3,29
|494.872.786
|% 4,78
|
|GSDHO
|2,50
|315.689.009
|% 2,04
|
|SKBNK
|1,54
|162.811.037
|% -1,91
|
|THYAO
|13,02
|915.859.042
|% 3,17
|
|ODAS
|3,84
|242.329.276
|% 0,26
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4106
|7,4142
|% -0,32
|
|Euro
|9,0672
|9,0736
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,9778
|10,0278
|% 0,12
|
|Frank
|8,3269
|8,3770
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9689
|1,9788
|% -0,35
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|5,49
|
|Altın Gr.
|447
|448
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-24,00
|
|Tam
|2.947
|3.022
|-27,90
|
|Yarım
|1.424
|1.462
|-13,50
|
|Çeyrek
|714
|731
|-6,75
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,32
|51,32
|0,42
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 57 artarak (% 0.10 ) 1, 588
-
12:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, TRKCM, GSDHO
-
12:20XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 10, 892.00 milyon TL de
-
12:17OTKAR
Yüzde 4.53 oranında artışla 320.80 lira fiyatla işlem gören hissede 974, 347 adet işlem
-
12:16KARSN
Yüzde 5.73 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 079, 587 adet işlem