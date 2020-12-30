***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.12.2020 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895525
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
0
En Düşük
0
18:057,3786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0168
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,3961
En Düşük
7,3620
18:059,0635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0048
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,0914
En Düşük
9,0310
18:05445,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,93
|Açılış
|: 445,61
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OSTIM
|4,25
|95.648.027
|% 0,00
|
|SAFKR
|11,31
|40.837.992
|% 0,00
|
|PAPIL
|21,76
|99.263.011
|% 0,00
|
|VERTU
|13,01
|64.724.251
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,92
|206.319.485
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,25
|95.648.027
|% 0,00
|
|SAFKR
|11,31
|40.837.992
|% 0,00
|
|PAPIL
|21,76
|99.263.011
|% 0,00
|
|VERTU
|13,01
|64.724.251
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,92
|206.319.485
|% 0,00
|
|GUBRF
|76,45
|2.852.647.907
|% 0,00
|
|THYAO
|12,91
|1.515.058.494
|% 0,00
|
|GARAN
|10,02
|1.422.353.491
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,00
|
|KARTN
|104,70
|1.040.951.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|391.812.031
|% 0,00
|
|KARSN
|3,25
|792.315.428
|% 0,00
|
|TSKB
|1,80
|384.345.030
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,46
|503.277.506
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3695
|7,3786
|% -0,23
|
|Euro
|9,0456
|9,0635
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,9472
|9,9971
|% -0,03
|
|Frank
|8,3174
|8,3675
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9580
|1,9678
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|3,14
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,39
|51,39
|0,16
|