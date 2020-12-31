***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.12.2020 19:30
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 31.12.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 31 Aralık 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 6 Ocak 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896195
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4462
En Düşük
7,4270
18:009,0793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0036
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,1137
En Düşük
9,0560
18:00452,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,15
|Açılış
|: 452,98
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
454,84
En Düşük
452,98
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4257
|7,4343
|% -0,01
|
|Euro
|9,0704
|9,0793
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,1300
|10,1808
|% -0,01
|
|Frank
|8,3595
|8,4099
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9745
|1,9844
|% -0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,88
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,72
|51,72
|0,09
|
Seans Raporu
18:00
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17:59BASCM
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