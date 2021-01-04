***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.01.2021 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896492
BIST
13:141.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 21,05
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:147,3539
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0760
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:149,0420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0327
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:14456,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,92
|Açılış
|: 456,90
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:14
|NIBAS
|57,20
|19.388.150
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,98
|2.509.704
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.932.206
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|92.073.256
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,43
|7.973.749
|% -6,33
|
|CLEBI
|172,70
|101.989.515
|% -5,38
|
|KARTN
|90,50
|42.207.008
|% -5,29
|
|GUBRF
|82,90
|980.322.438
|% -3,66
|
|KOZAL
|106,30
|957.227.292
|% 9,93
|
|SISE
|7,43
|763.636.825
|% 1,64
|
|GARAN
|10,45
|706.131.000
|% 0,77
|
|KOZAA
|16,77
|703.354.958
|% 8,26
|
|SKBNK
|1,55
|504.663.575
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,21
|539.582.240
|% 3,27
|
|TSKB
|1,82
|307.439.925
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,14
|528.152.866
|% 1,95
|
|KARSN
|3,47
|429.592.887
|% 6,77
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3487
|7,3539
|% -1,02
|
|Euro
|9,0322
|9,0420
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0352
|10,0856
|% -0,91
|
|Frank
|8,3316
|8,3818
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9554
|1,9652
|% -0,97
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|36,40
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.076
|27,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|26,75
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,35
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,15
|
|B. Petrol
|52,41
|52,41
|0,61
|