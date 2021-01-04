***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.01.2021 10:34
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2020 tarihinde paylaşılan listeden sadece TKIJA ve ASITI varantlarının itfa fiyatları maddi hata nedeniyle düzeltilmiştir. Düzeltilmiş hali ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896560
BIST
13:221.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 21,58
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:227,3710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0589
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:229,0677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0070
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:22456,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,67
|Açılış
|: 456,65
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:22
|NIBAS
|57,20
|19.699.203
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|741.265
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.946.179
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|92.618.269
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,41
|8.347.605
|% -6,56
|
|CLEBI
|172,10
|104.114.750
|% -5,71
|
|KARTN
|90,65
|42.999.315
|% -5,13
|
|GUBRF
|82,80
|993.715.813
|% -3,78
|
|KOZAL
|106,30
|958.320.694
|% 9,93
|
|SISE
|7,43
|781.017.703
|% 1,64
|
|GARAN
|10,45
|742.717.123
|% 0,77
|
|KOZAA
|16,77
|718.610.331
|% 8,26
|
|SKBNK
|1,54
|509.033.419
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,21
|540.676.892
|% 3,27
|
|TSKB
|1,82
|308.237.070
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,14
|528.784.219
|% 1,95
|
|KARSN
|3,48
|435.591.191
|% 7,08
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3638
|7,3710
|% -0,79
|
|Euro
|9,0494
|9,0677
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,0311
|10,0814
|% -0,95
|
|Frank
|8,3258
|8,3760
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9545
|1,9643
|% -1,01
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|35,07
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,67
|
|Cumhuriyet
|3.030
|3.075
|26,00
|
|Tam
|3.015
|3.092
|25,25
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|12,21
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,28
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,15
|
|B. Petrol
|52,53
|52,53
|0,73
|